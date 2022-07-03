Губернатор Гладков сообщил о трех погибших жителях и разрушении ряда домов в Белгороде

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что у него есть информация о трех погибших жителях города в результате ночного чрезвычайного происшествия в Белгороде. Он написал об этом в своем телеграм-канале.

"Предварительная информация на данную минуту: есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них 5 полностью. (...) По пострадавшим: на данный момент четверо, 2 человека доставлены в больницу: мужчина и ребёнок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трёх погибших", - говорится в сообщении в социальной сети.

Губернатор сообщил, что "причины произошедшего выясняются". Также он написал в социальной сети, что "предположительно сработала ПВО".

На месте работают оперативные службы.