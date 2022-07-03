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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 июля

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Губернатор Гладков сообщил о трех погибших жителях и разрушении ряда домов в Белгороде. Гладков сообщил, что "причины произошедшего выясняются". Также он написал в социальной сети, что "предположительно сработала ПВО".

- В НАТО существуют разногласия по путям урегулирования украинского конфликта. Как пишет британская The Sunday Times, по вопросу урегулирования украинского конфликта страны разделились на три лагеря.

- Истребители Израиля нанесли удар по объектам в сирийской провинции Тартус. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1 ранга Евгений Герасимов.

- Президент Узбекистана ввел в Каракалпакстане чрезвычайное положение. Накануне МВД Узбекистана распространило информацию о том, что в Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию страны.

- В усадьбе Римского-Корсакова в Псковской области произошел пожар. Причиной стало неосторожное обращение с огнем при ремонте кровли.

- Лукашенко заговорил с Путиным о ядерном оружии в ответ на действия Польши. По словам Лукашенко, эта тема была поднята после того, "как поляки обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу"

- В Тбилиси задержаны около 20 участников анти-ЛГБТ акции протеста. Всего задержано 17 противников проведения акций ЛГБТ.

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