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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Уголовное дело об исчезновении пятилетней девочки возбудили в Приморье

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пятилетняя девочка исчезла со двора в частном доме в селе Новосысоевка в Приморье, по факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Ребенок ушел со двора в неизвестном направлении 2 июля около 16 часов.

"Предварительно установлено, что девочка покинула дом вместе с 49-летним мужчиной, который находился в гостях. Его личность установлена. Ориентировка на ребенка и мужчину разослана всем нарядам полиции", - говорится в сообщении.

Местонахождение девочки не установлено. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В доме, где жил ребенок, провели обыск и изъяли личные вещи, которые имеют значение для расследования. Правоохранители допрашивают законных представителей ребенка и свидетелей.

Созданы оперативные поисковые группы, расследование уголовного дела продолжается. В поисках пропавшей принимают участие сотрудники Следственного комитета, а также подразделения органов внутренних дел, МЧС, волонтёрское движение.

Приморье СКР
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