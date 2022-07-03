Пропавшая в Приморье пятилетняя девочка найдена живой

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пятилетняя девочка, пропавшая в минувшую субботу, найдена живой, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Отмечается, что ребенок вышел из леса.

Девочка пропала со двора в частном доме в селе Новосысоевка в Приморье, по факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Было установлено, что ребенок покинул дом вместе с 49-летним мужчиной, который находился в гостях. Мужчину еще ищут.

Девочку искали оперативные поисковые группы, в число которых входили сотрудники Следственного комитета, а также подразделения органов внутренних дел, МЧС, волонтёрское движение.