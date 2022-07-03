Роспотребнадзор заверил, что приняты меры для снижения риска завоза оспы обезьян

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор принимает необходимые меры, направленные на снижение риска завоза в РФ оспы обезьян, в настоящий момент случаев заболевания не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там заверили, что принятые меры существенно снижают риски появления и распространения оспы обезьян в России.

"Благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям в России до сих пор не зафиксированы случаи заболевания оспой обезьян", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что при появлении первых сообщений о случаях заболевания оспой обезьян в неэндемичных регионах Роспотребнадзором был принят "исчерпывающий комплекс противоэпидемических мер для предотвращения завоза этой инфекции на территорию России, а также купирования возможности ее распространения".

Так, в мае Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска в отношении рейсов, прибывающих из регионов, неблагополучных по оспе обезьян. А центром "Вектор" были изготовлены тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России.

Ранее в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что считают необходимыми срочные скоординированные действия в связи с резким ростом количества случаев заражения людей оспой обезьян в Европе. Как отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, количество случаев оспы обезьян в европейском регионе за последние две недели выросло в три раза.