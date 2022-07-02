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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

В ВОЗ сообщили об увеличении числа заражений оспой обезьян в Европе в три раза

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В странах Европы за последние две недели утроилось число случаев заражений оспой обезьян, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Об этом пишет Associated Press.

Клюге призвал европейские страны делать больше усилий по борьбе с болезнью. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 51 стране мира зафиксировали свыше 5000 случаев заражений оспой обезьян. По словам Клюге, число инфицированных в Европе составляет около 90% от общего числа, при этом оспу обезьян выявили в 31 европейском государстве.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ также добавил, что 99% заболевших составили мужчины.

Оспа обезьян - двухцепочечный ДНК-вирус того же рода, что и оспа - был открыт в 1950-е годы, им заражаются в основном жители африканского континента. Несмотря на свое название, вирус чаще встречается у грызунов, чем у обезьян. Предыдущие исследования показали, что существует две основные разновидности оспы обезьян: в Западной Африке и в бассейне реки Конго. Первая гораздо менее смертоносна, к настоящему времени она вызвала заражение нескольких тысяч человек за пределами Африки.

ВОЗ Ханс Клюге
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