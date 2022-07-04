Число жертв крупного ДТП в Оренбуржье увеличилось до восьми

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Пострадавший в крупной автоаварии с участием нескольких автомобилей на трассе Оренбург-Орск скончался в больнице, число жертв возросло до восьми.

"Несмотря на все усилия медицинских работников, еще одного пациента спасти не удалось", - сообщает Минздрав Оренбуржья.

Еще один пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимационном отделении, второй - переведен в отделение в состоянии ближе к средней тяжести. Пациенты проконсультированы ведущими нейрохирургами и травматологами, отмечает ведомство.

Как сообщалось, 3 июля на автодороге Оренбург-Орск произошло ДТП. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai, двигаясь со стороны Орска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada, после чего один из автомобилей задел грузовик.

В результате семь человек погибли, еще несколько пострадали.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области "Интерфаксу" уточнили, что, по предварительной информации, детей среди жертв нет. По сведениям спасателей, травмированы трое, детей среди них также нет.

Кувандыкская межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки по факту аварии.