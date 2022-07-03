Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

Семь человек погибли в ДТП в Оренбуржье

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Семь человек погибли в результате ДТП на автодороге Оренбург-Орск, сообщилив пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Предварительно полицейскими установлено, что водитель автомобиля Hyundai ix35 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Largus, после чего один из автомобилей задел грузовик.

В результате семь человек скончались на месте происшествия, два человека с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение.

По сведениям ГУ МЧС, травмированы трое.

Оренбургская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 3 июля

Захарова заявила, что авторам провокаций против РФ в случае продолжения не поздоровится

Военная операция на Украине

Губернатор Гладков сообщил о четырех погибших при обстреле Белгорода со стороны Украины

Военная операция на Украине

Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Пропавшая в Приморье пятилетняя девочка найдена живой

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударе украинских военных по Белгороду ракетами "Точка-У"

Арестованный по делу о госизмене ученый Колкер скончался в больнице в Москве

Арестованный по делу о госизмене ученый Колкер скончался в больнице в Москве
Военная операция на Украине

Два украинских беспилотника сбиты в Курской области

Губернатор Гладков сообщил о трех погибших жителях и разрушении ряда домов в Белгороде

Что произошло за день: суббота, 2 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });