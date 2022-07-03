Семь человек погибли в ДТП в Оренбуржье
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Семь человек погибли в результате ДТП на автодороге Оренбург-Орск, сообщилив пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
Предварительно полицейскими установлено, что водитель автомобиля Hyundai ix35 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Largus, после чего один из автомобилей задел грузовик.
В результате семь человек скончались на месте происшествия, два человека с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение.
По сведениям ГУ МЧС, травмированы трое.