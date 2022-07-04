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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Минобороны РФ заявило об уничтожении семи пунктов управления и двух складов ВСУ в Донбассе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об уничтожении за сутки высокоточным оружием семи пунктов управления и двух складов армии Украины в Донбассе.

"Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены семь пунктов управления, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска Донецкой народной республики, два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Ивано-Дарьевке и Артемовске Донецкой народной республики, батарея реактивных систем залпового огня "Град" в районе перезарядки, а также живая сила и военная техника ВСУ в 16-и районах", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Тарасовка, Новая Полтавка, Ульяновка (ДНР).

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: два пункта управления подразделений ВСУ, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 61-м районе", - сообщил Конашенков.

В результате высокоточных ударов по объектам в Харькове уничтожено около 200 украинских военных.

"Противник несет значительные потери на всех направлениях. За прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Он также заявил, что в результате успешных наступательных действий российских военных в Луганской народной республике "украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны".

Конашенков также сообщил, что в ходе воздушного боя в районе Ясной Поляны в ДНР российским истребителем сбит Су-25 воздушных сил Украины. По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 230 самолетов, 134 вертолета, 1448 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3904 танка и других боевых бронированных машин, 706 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3084 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4002 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля – 04 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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