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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

Минобороны РФ сообщило об ударе высокоточным оружием по позициям армии Украины в Харькове

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об ударе высокоточным оружием по позициям армии Украины в Харькове, уничтожено до 150 военных и 12 единиц техники.

"В городе Харьков высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: три пункта управления ВСУ, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области и Сидорово Донецкой народной республики, одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Широколановки Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 63-х районах", - заявил он.

По словам Конашенкова, за сутки высокоточным оружием поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка (ДНР), четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное (Харьковская область).

Также авиацией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области, добавил официальный представитель Минобороны.

"В рамках контрбатарейной борьбы поражено: четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" в районе населенного пункта Горловка Донецкой народной республики, а также один артиллерийский взвод гаубиц "Гиацинт-Б" в районе населенного пункта Кирово Херсонской области", - заявил Конашенков.

Хроника 24 февраля – 05 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина Харьков
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