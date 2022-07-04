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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Путин заявил о выдвинутом двумя генералами предложении продолжить операцию на Украине

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин и командующий Воздушно-Космическими силами Сергей Суровикин выдвинули предложения по продолжению операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Генерал-полковник Лапин Александр Павлович и генерал армии Суровикин Сергей Владимирович докладывали мне сегодня о ходе выполнения поставленных перед ними задач", - сказал Путин в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Глава государства отметил, что они выдвинули "свои предложения по развитию наступательной операции".

Путин заявил, что военные подразделения, которые участвовали в операции в ЛНР, должны нарастить свою боеготовность и отдохнуть, остальным следует придерживаться плана.

"Министерство обороны и генеральный штаб имеют в виду все предложения командиров на местах. Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности", - сказал президент РФ.

"А другие воинские соединения, включая группировку "Восток", группировку "Запад", должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану, по единому замыслу", - добавил он.

Путин выразил надежду, что "на их направлениях все будет происходить так же, как на Луганском".

Хроника 24 февраля – 04 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Сергей Суровикин Александр Лапин
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