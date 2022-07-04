Шойгу заявил о продолжении операции на Украине после взятия под контроль ЛНР

Сергей Шойгу Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российская армия после взятия под контроль ЛНР продолжает специальную военную операцию, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Операция (взятия под контроль ЛНР - ИФ) завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики - Лисичанска", - сказал Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции", - заявил Шойгу.

Он сообщил, что проводятся разминирование Лисичанска и его окрестностей, доставка гуманитарных грузов, мирным жителям оказывают медицинскую помощь.

Потери Вооруженных сил Украины в операции РФ по взятию ЛНР с 19 июня составили 5 469 человек, в том числе 2 218 - безвозвратно, заявил министр обороны РФ.

По его словам, украинские военные также потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 69 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых машин реактивных систем залпового огня, 166 артиллерийских орудий и минометов, 216 автомобилей.

Кроме этого, Шойгу заявил, что подразделения ВСУ при отступлении из Лисичанска оставили в городе 39 танков и бронемашин, 11 орудий и минометов, 48 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 18 комплексов Stinger и три беспилотника.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что военные подразделения, которые участвовали в операции в Луганской народной республике, должны нарастить свою боеготовность и отдохнуть, остальным следует придерживаться плана.