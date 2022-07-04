Подарки чиновникам из драгметаллов обязали сдавать в Гохран России

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, которым уточняется порядок уведомления и реализации подарков из драгоценных металлов и камней, полученных высокопоставленными чиновниками в рамках протокольных и служебных мероприятий.

Согласно изменениям, внесенным в распоряжение президента РФ от 29 мая 2015 года, подарки из драгоценных камней и металлов должны будут передаваться в Гохран России.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, подарок, в отношении которого не поступило заявление о выкупе, за исключением изготовленного из драгоценных металлов и драгоценных камней, может использоваться для обеспечения деятельности администрации президента, управделами президента, федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет глава российского государства, государственного органа субъекта РФ.

"В случае, если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступало заявление о выкупе, такой подарок подлежит передаче, соответственно, Управлением делами президента РФ, уполномоченным подразделением федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет президент РФ, уполномоченным подразделением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при министерстве финансов РФ" для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ", - отмечается в изменениях, внесенных в документ.