Гохран в 2022 году купил более 12 тонн золота

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Гохран России в 2022 году приобрел в Госфонд более 12 тонн золота (около 386 тысяч тройских унций), сообщили "Интерфаксу" в Гохране.

Гохран закупает аффинированное золото у победителей конкурентных процедур, предлагающих наибольшие скидки к цене лондонского фиксинга.

В прошлом году Гохран упразднил традиционное требование по наличию статуса Good Delivery ("надежная поставка") у аффинажного завода, выпустившего слитки, оставив лишь требование о соответствии российским стандартам. В марте 2022 года действие статуса Good Delivery было приостановлено для российских аффинажных заводов по золоту и серебру, в апреле - по платине и палладию. Гохран сейчас закупает слитки, которые должны соответствовать требованиям межгосударственных и национальных стандартов, действующих в России.

Гохран считает, что опыт проведения закупок драгметаллов на базе конкурентных процедур показал их высокую эффективность.

В 2023 году Гохран продолжает закупки аффинированных металлов в пределах, предусмотренных федеральным бюджетом, добавили в Гохране.

Ассигнования на приобретение драгметаллов и драгкамней в этом году предусмотрены на уровне 51,5 млрд рублей. В прошлом году лимит на приобретение составлял 44 млрд рублей.