Думе предложили исключить необоснованное изъятие детей из семей в РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Законопроект, направленный на защиту семьи от необоснованного вмешательства и изъятия детей, внесен в Госдуму, сообщила сенатор Елена Мизулина, которая является одним из авторов инициативы.

"Внесенный в Госдуму законопроект, направленный на исключение практики произвольного отобрания детей из семей, предусматривает презумпцию добросовестности родителей и преимущественное право родственников на воспитание ребенка, если он остался без попечения родителей, в том числе временного", - написала Мизулина в своем телеграм-канале.

По ее словам, законопроект вводит в Семейный кодекс новые принципы правового регулирования семейных отношений, защищающие семью, в том числе право ребенка на родную семью.

"Это означает, что государство берет на себя обязанность при внесении изменений в семейное законодательство исходить и из этих принципов", - отмечает сенатор.

По ее словам, принцип презумпции добросовестности родителей означает, что государство признает всех родителей добросовестными, а именно действующими в соответствии с интересами детей, пока их недобросовестность не будет установлена вступившим в законную силу решением суда.

"Введение этого принципа позволит исключить порочную практику произвольного отобрания детей из семей", - заявила Мизулина.

При этом право детей на родную семью означает, что ребенку во всех случаях отсутствия родителей, временно или постоянно, гарантируется его право жить и воспитываться в родной семье, семье своих родственников или свойственников, пишет Мизулина.

"Родственникам, свойственникам ребенка гарантируется преимущественное право на его воспитание во всех случаях, когда ребенок остается без попечения родителей или когда родители временно не могут осуществлять свои родительские права. Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью не родственников, минуя принятие мотивированного решения об отказе в передаче ребенка его родственнику (с возможностью его обжалования), впредь будет считаться незаконным", - подчеркнула она.

Как отметила Мизулина, этот законопроект - первый из пакета поправок в данной сфере.

Соавторами законодательной инициативы выступили сенаторы Андрей Клишас, Владимир Полетаев, Екатерина Алтабаева, Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Ольга Ковитиди, Вячеслав Наговицын, Маргарита Павлова, депутаты Госдумы Татьяна Буцкая и Дмитрий Вяткин.

Мизулина добавила, что в многолетней работе над поправками в Семейный кодекс принимали участие также все профильные министерства и ведомства.