Мизулина сообщила о необоснованном изъятии тысяч детей из семей в РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Более пяти тысяч детей в России ежегодно изымаются из семей, зачастую это происходит безосновательно и с нарушением прав граждан, заявила сенатор Елена Мизулина.

"Могу сказать, что сейчас чуть сократилось число таких случаев, но все равно оно достаточно высокое - где-то 5 тыс. детей в год, даже 5,5 тыс. В последние три года, по меньшей мере, где-то 2,5 тыс. детей отбираются органами опеки и попечительства и где-то около 3 тысяч - органами полиции, как правило в ночное время", - сказала Мизулина на пресс-конференции.

По ее словам, статья 77 действующего Семейного кодекса гласит, что органы опеки и попечительства вправе изъять ребенка из семьи, если они считают, что что-то угрожает его жизни и здоровью. Однако должным образом это не расшифровано в законодательстве, "поэтому возможности для усмотрения необычайно широкие".

Как отметила Мизулина, из-за этого попираются очень многие конституционные права, например, на неприкосновенность жилища и тайну частной жизни.

"Совершается ряд принудительных, необоснованных законом действий по отношению к тем семьям, в которых есть несовершеннолетние дети", - сказала Мизулина.

По словам сенатора, это вызывало очень большое недовольство граждан.

Мизулина подчеркнула, что различных жизненных ситуаций в семье может быть очень много, но они не всегда означают необходимость изъятия ребенка.

Внесенный накануне в Госдуму законопроект, направленный на защиту семей от необоснованного вмешательства и предусматривающий презумпцию добросовестности родителей, призван решить эти проблемы, сказала она. Мизулина является соавтором документа.