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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Частный дом в Таганроге загорелся после падения беспилотника

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Частный жилой дом в Таганроге загорелся после того, как на него упал беспилотный летательный аппарат, сообщил в понедельник губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Сегодня в 17:26 по московскому времени поступило сообщение о том, что на жилой дом в Таганроге упал беспилотник. Пожар возник на площади 70 кв. метров, он был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал", - написал он в своем телеграм-канале.

Голубев добавил, что на месте работают правоохранительные органы, устанавливаются тип, принадлежность летательного устройства и причины его падения.

"Объективно установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было", - добавил губернатор.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщали, что в 17:40 по Москве 4 июля поступила информация о возгорании кровли одного из частных домов в Таганроге. В 18:30 пожарные полностью потушили пламя. В тушении участвовали 24 человека и 4 единицы техники.

Ростовская область Таганрог
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