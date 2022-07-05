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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:55

Что случилось этой ночью: вторник, 5 июля

Пожар в Таганроге из-за падения беспилотника, новые антироссийские санкции Великобритании, стрельба в пригороде Чикаго

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Частный дом в Таганроге загорелся после падения беспилотника. "Объективно установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было", - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Британия внесла в санкционные списки по РФ шесть физлиц и один новостной сайт. Под ограничения попали Михаил Синелин, Аэлита Мамакова, Евгений Глотов, Юрий Федин, Дарья Дугина, Алена Чугулева и ресурс United World International.

- Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в пригороде Чикаго. Полиция США задержала 22-летнего подозреваемого Роберта И. Кримо III, который пытался скрыться.

- Киев ведет переговоры с Анкарой и ООН по экспорту зерна. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ему необходимы гарантии безопасности для кораблей, при этом он не доверяет России.

- Шольц назвал долгосрочными нынешние экономические проблемы Германии. Он сравнил текущие трудности с ситуацией 1960-1970-х годов. Ранее Шольц предупреждал, что рост цен может оказать "взрывной" эффект на немецкое общество.

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