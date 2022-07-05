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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:04

Особый противопожарный режим ввели в части нацпарка на берегу Байкала

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пожароопасная обстановка сложилась в участковых лесничествах Прибайкальского национального парка в Ольхонском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Решением оперативного штаба с 8:00 5 июля 2022 года на территории Еланцынского, Островного, Берегового и Онгуренского участковых лесничеств Прибайкальского национального парка вводится в действие особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.

По информации "Заповедного Прибайкалья", там много высохшей травы из-за жаркой, сухой погоды с высокими классами пожарной опасности. Поздним вечером 1 июля в Островном участковом лесничестве был обнаружен степной пожар, его потушили к утру следующего дня на площади 3,2 га.

Во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора, приготовление пищи на открытом огне и углях. Выход на турмаршруты, проходящие по лесным участкам, ограничивается при третьем и выше классе пожарной опасности.

Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году, его площадь составляет 524,8 тысячи га. Полностью входит в границы Центральной экологической зоны озера Байкал. На его территории обитают 64 вида млекопитающих, 303 вида птиц, девять видов амфибий и рептилий, а в водоемах - 24 вида рыб. Многие виды растений и животных являются эндемиками.

В состав нацпарка входит самый большой и единственный обитаемый остров Байкала Ольхон, являющийся популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. В настоящее время на острове проживают около 1,7 тысячи человек.

Байкал Иркутская область Заповедное Прибайкалье
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