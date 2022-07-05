В России за сутки COVID-19 диагностировали у 2 676 человек

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 2 676 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 2 866 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 190.

В больницы попали 1 372 человека, что на 141,5% больше, чем за предшествующие сутки. Увеличение количества госпитализированных произошло в 70 субъектах РФ, снижение - в семи регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 48 человек, накануне штаб сообщал о 43 умерших.

Выздоровели за сутки 3 612 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 445 тыс. 301 случай заражения коронавирусной инфекцией, 381 354 умерших и 17 млн 873 тыс. 576 выписанных.