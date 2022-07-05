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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

В кабмине заявили, что армия РФ получает все необходимое для спецоперации на Украине

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ получает все необходимое для проведения специальной военной операции на Украине, оборонно-промышленный комплекс работает без сбоев, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Россия ведет специальную военную операцию уже четыре месяца в условиях колоссального санкционного давления. Все это время наша армия получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно. Нагрузка на российский ОПК существенно возросла", - сказал Борисов во вторник в Госдуме.

"В целях гарантированного обеспечения поставок вооружения и боеприпасов необходимо оптимизировать работу ОПК и предприятий, являющихся частью кооперационных цепочек, на что и направлены разработанные правительством поправки", - сказал он.

Вице-премьер представляет проект закона о праве правительства РФ вводить специальные меры в сфере экономики в целях обеспечения проведения Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами России.

Хроника 24 февраля – 05 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Юрий Борисов Минобороны РФ Украина
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