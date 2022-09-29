"Калашников" увеличил выпуск стрелкового оружия на 40%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В 2022 году объемы выпуска стрелкового оружия "Калашникова" увеличились на 40%, сообщили в пресс-службе концерна.

"Существенное увеличение объемов производства стрелкового оружия в 2022 году достигнуто за счет экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия. Уже в сентябре был достигнут уровень фактических продаж гражданского оружия на экспорт равный всему показателю за 2021 год", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что текущий план производства стрелкового оружия стал рекордным для предприятия за последние 20 лет.

"Наша приоритетная задача - своевременное и качественное исполнение обязательств по поставке изделий военного назначения в министерство обороны Российской Федерации. Обеспечение обороноспособности страны, особенно в текущих условиях, это задача, на выполнение которой нацелены все без исключения подразделения предприятия", - сказал через пресс-службу президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Кроме того, мы стремимся выполнить качественно и в срок обязательства перед нашими внешними заказчиками, а также в этом году наблюдаем увеличение спроса на рынке гражданского стрелкового оружия по сравнению с прошлым годом. Таким образом, наши производственные мощности в этом году загружены достаточно интенсивно", - добавил он.