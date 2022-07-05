Глава "АвтоВАЗа" заявил, что задачи локализации на 100% в автопроме РФ нет

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Перед российскими автопроизводителями не ставилась задача стопроцентной локализации выпускаемой продукции, но отрасли нужен баланс по части локализации ключевых узлов, считает президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"Мы считаем, что принципы, которые были наработаны за предыдущий период, должны сохраниться и впредь. Тот объем государственной поддержки, который дается автопроизводителям по различным программам, которые имеются в Минпромторге, должен быть обеспечен под те объемы локализации, которые достиг тот или иной автопроизводитель в соответствии с подписанными соглашениями (СПИК - ИФ) и общей линейкой баллов по видам выпущенной продукции", - сказал Соколов, выступая на сессии "Иннопрома".

В свою очередь, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак, модерировавший сессию, отметил, что автопром всегда объединял различные виды промышленности и был интегрирован в глобальные цепочки поставок.

"Создание конкурентоспособных продуктов было возможно в том случае, если автомобильная промышленность, ну, или конкретное предприятие так или иначе интегрированы в глобальную мировую экономику в соответствии с трендами глобального рынка. Все равно, так или иначе, мы остаемся открытой страной, у нас разрешен импорт любых автомобилей, мы ничего сейчас не запрещаем. Как вы видите приоритет между технологическим суверенитетом и интеграцией в глобальные цепочки поставок в российском автопроме? Как между ними найти какой-то баланс?", - спросил Пак, обратившись к Соколову.

Соколов, в свою очередь, ответил: "Уверен, что задачи обеспечить полную, стопроцентную локализацию ни перед кем не стоит: ни перед "АвтоВАЗом" или другими автопроизводителями, ни, соответственно, перед нашим министерством. Поскольку в современном мире, наверное, это, действительно, невозможно и даже вредно с точки зрения соответствия темпам развития научно-технического прогресса".

Глава "АвтоВАЗа" добавил, что "необходимо четко определить баланс между технологическим суверенитетом, в том числе, обеспечивающимся уровнем локализации". "То есть, очевидно, эта локализация должна быть по ключевым компонентам, блокам, узлам и агрегатам автомобиля", - сказал Соколов.