"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Niva

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Niva Legend в упрощенной комплектации, которая стала второй выпускаемой ныне моделью компании вместе с перезапущенной в июне Lada Granta.

"Lada Niva Legend в комплектации Classic'22 включает гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, штампосварные 16-дюймовые диски колес, стальную защита картера, аудиоподготовку (антенна и жгуты проводов к двум передним динамикам). Автомобиль оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач", - сообщили в пресс-службе предприятия.

"Компания продолжает прилагать максимум усилий по возобновлению производства всех автомобилей модельного ряда LADA, ведя активную работу с поставщиками из России и дружественных стран", - заявил через пресс-службу президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

Ранее в июле он говорил о планах компании выйти с осени на выпуск около 2,5 тысяч Niva (включая Legend и Travel), а также 13-13,5 тысяч единиц Lada Granta. "Таким образом, мы как раз и выйдем примерно на 110 тысяч (машин во втором полугодии - ИФ). Рассчитываем, что весь объем произведенной продукции будет реализован. Работать на склад мы точно не собираемся", - говорил Соколов журналистам.

За январь-июнь "АвтоВАЗ" продал в России 74 714 машин, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.