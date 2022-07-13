Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Niva

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Niva Legend в упрощенной комплектации, которая стала второй выпускаемой ныне моделью компании вместе с перезапущенной в июне Lada Granta.

"Lada Niva Legend в комплектации Classic'22 включает гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, штампосварные 16-дюймовые диски колес, стальную защита картера, аудиоподготовку (антенна и жгуты проводов к двум передним динамикам). Автомобиль оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач", - сообщили в пресс-службе предприятия.

"Компания продолжает прилагать максимум усилий по возобновлению производства всех автомобилей модельного ряда LADA, ведя активную работу с поставщиками из России и дружественных стран", - заявил через пресс-службу президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

Ранее в июле он говорил о планах компании выйти с осени на выпуск около 2,5 тысяч Niva (включая Legend и Travel), а также 13-13,5 тысяч единиц Lada Granta. "Таким образом, мы как раз и выйдем примерно на 110 тысяч (машин во втором полугодии - ИФ). Рассчитываем, что весь объем произведенной продукции будет реализован. Работать на склад мы точно не собираемся", - говорил Соколов журналистам.

За январь-июнь "АвтоВАЗ" продал в России 74 714 машин, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.

Lada Niva Legend Lada Granta АвтоВАЗ Максим Соколов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Организованный набор работников из Узбекистана в Россию сократился в 6 раз

Brent подешевела до $99,42 за баррель

Масштабирование числа САР в РФ не нашло поддержки в правительстве

Масштабирование числа САР в РФ не нашло поддержки в правительстве

СМИ сообщили о договоренности ЕС и РФ о транзите грузов в Калининградскую область

Twitter подал в суд на Маска за отказ от сделки по покупке соцсети

Twitter подал в суд на Маска за отказ от сделки по покупке соцсети

В Казахстане заявили о разрешении ситуации вокруг КТК благодаря переговорам с Мишустиным

Профицит бюджета РФ в I полугодии составил 1,374 трлн руб.

Профицит бюджета РФ в I полугодии составил 1,374 трлн руб.

"Русал" попросил держателей евробондов согласовать отсрочку выплаты купонов

"Русал" попросил держателей евробондов согласовать отсрочку выплаты купонов

МосБиржа запретила "короткие" позиции по обвалившимся акциям Petropavlovsk

МосБиржа запретила "короткие" позиции по обвалившимся акциям Petropavlovsk

ЦБ заметил признаки стабилизации ситуации в российской экономике

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });