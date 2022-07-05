Источник сообщил о задержании проректора Российской таможенной академии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов задержан по подозрению в торговле наркотиками, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Керефов был задержан спецслужбами сегодня в его рабочем кабинете академии в Московской области. В ходе обысков изъято несколько килограммов "синтетики"", - сказал собеседник агентства.

По имеющимся данным, "Керефов создал широкую сеть по сбыту наркопрепаратов, в которую вовлек в том числе курсантов академии", добавил он.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК (незаконный оборот наркотиков), в здании РТА проводятся обыски, добавил собеседник агентства.

В пресс-службе Федеральной таможенной службы "Интерфаксу" сообщили, что "сотрудниками ФСБ России и СК РФ были проведены оперативно-следственные мероприятия в рабочем кабинете проректора Российской таможенной академии Залима Керефова".

"По имеющейся в ФТС России информации, обвинения в адрес Залима Керефова не относятся к сфере его служебной деятельности. Правоохранительными органами проводится комплекс соответствующих уголовно-процессуальных действий", - заявили в ведомстве.