В СК проректора таможенной академии заподозрили в сбыте наркотиков

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Следственном комитете подтвердили, что проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов задержан по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере и стал фигурантом уголовного дела.

Дело возбуждено по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК по материалам оперативников управления "К" СЭБ ФСБ, сообщила представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий.

"По уголовному делу проводятся совместные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к производству и сбыту наркотических средств", - сказала она.

Ранее о задержании Керефова "Интерфаксу" говорил информированный источник. По его сведениям, при обыске у проректора нашли несколько килограммов синтетических веществ, в сбыте которых участвовали в том числе курсанты академии.

В пресс-службе Федеральной таможенной службы "Интерфаксу" сообщили, в кабинете Керефова сотрудники ФСБ и СКО провели оперативно-следственные мероприятия. В ФТС добавили, что обвинения в адрес проректора не связаны с его работой.