Ответственность санируемых банков по долгам "дочек" предложили переложить на экс-бенефициаров

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку разработал поправки, которые автоматически перекладывают субсидиарную ответственность по старым обязательствам "дочек" санируемых финансовых организаций на лиц, которые контролировали эти структуры. Об этом рассказал "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, законопроект уже согласовали ЦБ, Минфин и ФНС, в июне он был направлен на рассмотрение в Минэкономразвития.

Как рассказал собеседник "Интерфакса", ЦБ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в рамках работы по предупреждению банкротства кредитных организацией, страховщиков и НПФ обнаружили проблему, связанную с привлечением санируемых организаций к ответственности за действия, фактически совершенные лицами, ранее контролировавшими эти организации.

Сейчас конкурсные управляющие и кредиторы пытаются привлечь к субсидиарной ответственности санируемые финорганизации в рамках банкротства аффилированных с ними лиц и взыскать с них долги "дочек". Свои действия истцы объясняют тем, что к банкротству этих компаний привели действия руководства финорганизаций, совершенные до начала санации.

Авторы поправок указывают, что у санируемых финансовых организаций фактически нет собственных средств и все потери от привлечения к ответственности финансовая организация покрывает за счет государственных денег, выделенных в рамках процедуры санации. При этом лица, ранее контролировавшие финорганизацию, к ответственности по общему правилу не привлекаются.

Вносимые изменения в закон о банкротстве позволят перенести ответственность за недобросовестные действия финансовых организаций, совершенные до санации, на лиц, контролировавших их ранее, что позволит снизить расходы государства на санацию. При этом вводится презумпция виновности прежних бенефициаров и менеджеров: пока не доказано иное, предполагается, что действия (бездействия) финансовой организации, которые являются основанием для привлечения к ответственности, совершены по указанию этих лиц.

Законопроектом предлагается освободить санируемые финансовые организации от субсидиарной ответственности по обязательствам подконтрольного ей юрлица в случае, если они возникли до решения о начале санации. При этом сделки между банкротящейся компанией и материнским банком (или его структурой), заключенные до назначения временной администрации, могут быть признаны недействительными только по требованию самой кредитной организации ее конкурсного управляющего или ликвидатора, а также руководителя временной администрации.

Кроме того, согласно поправкам, требования бюджетов не смогут понижаться в очереди кредиторов. Не могут также переноситься ниже в очереди требования санируемых банков к должникам, если основания для возникновения этих требований (например, аффилированность должника и кредитора) возникла до санации.

Учитывая, что значительное количество требований к санируемым финансовым организациям уже было рассмотрено арбитражными судами или находится на рассмотрении, предлагается придать этим нормам ретроактивную силу и предусмотреть, что принятые арбитражными судами акты, не соответствующие этим нормам, подлежат пересмотру. Пересмотр должен быть произведен в течение года после вступления закона в силу.

В ЦБ не ответили на запрос "Интерфакса".

"В настоящее время указанный проект федерального закона в Государственную думу не внесен, в связи с чем публичное обсуждение его положений представляется преждевременным", - заявили в АСВ.

По состоянию на 1 июня 2022 года объем средств, направленных АСВ на реализацию мер по предупреждению банкротства банков, составил 1,112 трлн рублей. Финансирование осуществляется за счет кредитов Банка России в размере 1,062 трлн рублей, средств имущественного взноса РФ в имущество АСВ (45,10 млрд рубле) и средств имущественного взноса ЦБ в имущество АСВ (2,59 млрд рублей). На 1 июня АСВ принимает участие в финансовом оздоровлении 13 банков, санация которых осуществляется с привлечением инвесторов.

Последние несколько лет санация банков осуществлялась преимущественно без участия АСВ. Для этого ЦБ привлекал специально созданную структуру - Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). По состоянию на 1 января 2022 года объем вложений средств ФКБС, направленных на санацию кредитных организаций, составил 2,274 трлн рублей.