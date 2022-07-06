Генпрокурор РФ поручил проверить ситуацию с обеспечением многодетных семей жильём во всех регионах

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил принять меры для обеспечения жильём многодетных семей, а также оказать содействие в расселении граждан из аварийного жилья и получении соцвыплат.

"Женщина с детьми поддержки не получает, а прокурор области не исполняет мои поручения о защите прав многодетных семей. Вам необходимо принять меры для обеспечения семьи соответствующим жилым помещением, оказать содействие в получении полагающихся социальных выплат", - сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Томске, где находится с рабочим визитом.

К генпрокурору обратилась жительница Томска, которая рассказала, что является матерью семерых детей и проживает в квартире площадью 20 кв. метров в доме с печным отоплением. С 2014 года дом является аварийным, однако переселять женщину администрация не торопится, а в очереди на квартиру она лишь на 1837-м месте.

"Тому, что семеро детей ютятся в крошечном пространстве, не приспособленном для проживания, может быть только одно объяснение - вопиющее равнодушие местных чиновников. Президент РФ всегда говорит, что необходимо уделять особое внимание семьям с детьми. Нужно проверить ситуацию по обеспечению жильём многодетных семей во всех регионах страны", - резюмировал Краснов, пообещав помощь обратившейся женщине.

Также генпрокурор поручил своим подчиненным проверить эффективность целевого расходования средств, выделенных на поддержку многодетных семей в регионе.

"Проверьте чиновников администрации, куда деньги идут, и мне доложите", - сказал генпрокурор.

Кроме того, он поручил проверить обоснованность начисления населению денежных средств за ЖКУ и качество предоставляемых управляющими компаниями услуг.

"Управляющие компании в городе все проверить, насколько они оказывают качественные услуги и объективно взимают плату", - заключил генеральный прокурор.