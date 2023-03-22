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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Львова-Белова предложила стандартизировать понятие "многодетности" для регионов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Детский омбудсмен Мария Львова Белова предложила унифицировать понятие многодетной семьи, поскольку сейчас в разных регионах многодетность может подразумевать разное количество детей. Также она пообещала заняться стандартизацией льгот и пособий для многодетных семей.

"Одной из своих задач я вижу, чтобы мы стандартизировали (льготы) хотя бы внутри каждого конкретного субъекта. (...) Сейчас в каждом муниципалитете льготы разные. Давайте вначале наведем порядок в каждом регионе. Чтобы, например, (бесплатное) питание получали все дети из многодетных семей. Чтобы садики были либо с определенной льготой, либо бесплатные. Сейчас мы видим, что это все совершенно по-разному", - сказала омбудсмен журналистам.

Она отметила, что для этого важно определить само понятие многодетной семьи, сколько детей в ней, поскольку пока эти стандарты также различны.

"Где-то льготу может получить семья с четырьмя детьми, где-то с пятью. (...) Давайте тогда определимся, что многодетная - это семья с тремя и более детьми. (...) Важно сейчас, чтобы главы субъектов обратили на это внимание", - добавила Львова-Белова.

Сейчас аппарат омбудсмена "ведет переговоры о законе о многодетных семьях", который должен рамочно определить основные понятия и стандарты, сообщила также она.

"Самое главное, сейчас важно найти те меры поддержки, которые не требуют особых бюджетных средств. Например, освобождение от земельного и имущественного налога. (...) Я уверена, что при тех мерах поддержки, которые формируются, - создание единого пособия, льготы при поступлении в школы и садики, дополнительное образование, которое семьи будут получать, есть надежда на то, что в конце концов мы все-таки сможем это стандартизировать и сделать общедоступным", - добавила Львова-Белова.

Мария Львова-Белова
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