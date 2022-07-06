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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Росреестр отметил, что беспилотники фотографируют дачи только для кадастровых нужд

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Беспилотники над дачными участками в Новой Москве зондируют территорию для наполнения Единой цифровой платформы пространственных данных, для других целей эти снимки не используют, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Полученные снимки используются исключительно для исправления реестровых ошибок, включения в оборот неэффективно используемых земельных участков, а также выявления признаков нарушения земельного законодательства. Ни для каких иных целей полученные данные использованию не подлежат", - говорится в сообщении.

Дистанционное исследование столичной территории проводится в рамках программы создания национальной системы пространственных данных. За 2022 год дроны московского Росреестра облетели уже более 400 га.

Как сообщалось, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении положения о федеральной государственной информационной системе (ФГИС) "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных" (НСПД).

Куратором НСПД является Росреестр. Оператором системы будет выступать публично-правовая компания "Роскадастр". Основой для НСПД выступают две информационные системы – Единая электронная картографическая основа и Федеральный портал пространственных данных, на создание которых государство готово потратить 17,4 млрд рублей.

Росреестр
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