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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Росреестру нужно 30 млрд рублей на определение границ территориальных образований

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - На установление границ территориальных образований нужно выделить 30 млрд рублей, заявил глава Росреестра Олег Скуфинский на заседании президиума Совета законодателей России.

"Мы существенно ускорили внесение границ. (...) Но проблемы были в финансировании. Для решения задачи "под ключ", на установление границ административно-территориальных образований необходимо выделение около 30 млрд рублей", - сказал он.

Поэтому, по его словам, темпы внесения границ были недостаточны. В связи с принятием государственной программы Национальной схемы пространственных данных (НСПД) их нужно ускорить.

Глава Росреестра добавил, что в эту работу включают полпредов, со всеми главами регионов подписываются "дорожные карты".

Правительство выделило финансирование на проведение комплексных кадастровых работ, но оно тоже не является достаточным в полной мере, продолжил он.

Куратором НСПД является Росреестр. Оператором системы будет выступать публично-правовая компания "Роскадастр". Основой для данной НСПД выступают две информационные системы - Единая электронная картографическая основа и Федеральный портал пространственных данных, на создание которых государство готово потратить 17,4 млрд рублей.

Росреестр Олег Скуфинский Роскадастр
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