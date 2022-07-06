Дума приняла закон о модификации уплаты налога на прибыль для IT-компаний

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который модифицирует представление российским компаниям в сфере IT-технологий льгот по налогу на прибыль, из-под нулевой ставки выводятся высокомаржинальные проекты: IT-подразделения банков, онлайн-сервисы доставки еды и такси.

Документ (№77694-8) был внесен в парламент депутатами в конце февраля и в рамках первого чтения устанавливал повышающий коэффициент (не выше 3) к норме амортизации как радиоэлектронной продукции, так и электронных вычислительных машин и баз данных. Данная норма была сохранена в итоговом тексте, вместе с тем были также уточнены правила применения ставки налога на прибыль организаций в размере 0% в 2022-2024 годах для российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Сейчас налоговая ставка, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, для них по общему правилу составляет 3%, но при этом она нулевая за периоды 2022-2024 годов, а налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджет субъекта РФ в 0%, – без привязки к сроку действия.

Принятый закон вводит нулевую ставку как в федеральной, так и в региональной части и ограничивает срок ее действия 2022-2024 годами.

Ставка может быть применена к российским организациям, которые прошли аккредитацию, ее порядок установит правительство РФ по согласованию с правительством Москвы (субъекта РФ, осуществляющего функции столицы РФ, как указано в принятом законе). Ранее предусматривалась аккредитация, но без согласования с Москвой. Также модифицируется перечень условий, при которых может быть предоставлена льгота.

"Первое: отменяется ограничение по численности работников для того, чтобы была применена нулевая ставка (сейчас не менее 7 сотрудников - ИФ), снижается с 90% до 70% доля доходов, которая необходима для применения нулевой ставки, существенно расширяется состав доходов, которые учитываются при расчете нулевой ставки", - поясняла ранее замглавы комитета Госдумы по бюджету Ольга Ануфриева.

"Представление налоговой льготы, конечно же, влечет выпадающие доходы, в первую очередь по налогу на прибыль по региональным бюджетам, поэтому при рассмотрении поправок и самого законопроекта были проработаны те моменты, которые позволяют соблюсти баланс интересов региональных бюджетов и налогоплательщиков", - сказала она.

В частности, вне зависимости от выполнения иных условий пониженную ставку не смогут применять организации, созданные в результате реорганизации (кроме преобразования) после 1 июля 2022 года; организации (в том числе банки), в которых прямо или косвенно участвует РФ и доля такого участия составляет не менее 50%.

Аналогичные требования прописываются для применения пониженных страховых взносов.

"В целом все эти поправки направлены на то, чтобы обеспечить сбалансированный подход между развитием IT-индустрии и доходами субъектов РФ, чтобы какие-то отдельные организации, которые сейчас уже высокомаржинальны, не получили дополнительных преференций в виде льгот по налогу на прибыль и страховым взносам", - пояснял также ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Поправки направлены на то, чтобы такие организации, как IT-подразделения банков, отдельные высокорентабельные компании, такие как "Яндекс.Такси" или "Яндекс.Доставка" и прочие службы такси и доставки еды, чтобы они не могли применять льготы по налогу на прибыль и по страховым взносам, потому что маржинальность этих бизнесов достаточно высокая", - пояснял представитель Минфина. По его словам, поправки направлены на то, чтобы сузить перечень IT-организаций, которые будут применять льготы, и направлены на защиту доходов субъектов РФ и федерального бюджета.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, при этом предусмотрен переходный период с 1 июля по 31 декабря 2022 года для плательщиков, которые уже применяют пониженные ставки, но не соответствуют требованиям принятого закона.

Порядок государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, действующий на день вступления в силу закона, применяется до 1 августа 2022 года.