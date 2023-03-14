Минцифры предложило бессрочно обнулить ставку по налогу на прибыль для IT-компаний

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Минцифры предложило сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замглавы министерства Александра Шойтова полномочному представителю правительства РФ в Госдуме Александру Синенко.

В июле 2022 года был принят закон, устанавливающий нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний до конца 2023 года.

"Предлагаем предусмотреть в рамках законопроекта норму, устанавливающую бессрочный характер действия льготной ставки налога на прибыль", - говорится в письме Шойтова, на которое ссылаются "Ведомости".

Речь о законопроекте, подготовленном членом комитета по информтехнологиям Госдумы Антоном Немкиным ("Единая Россия"), в котором предлагается расширить перечень IT-компаний, подпадающих под налоговые льготы. Как следует из законопроекта, с текстом которого ознакомилось издание, сейчас налоговые льготы распространяются именно на разработчиков IT-продуктов, но не касаются IT-компаний, которые занимаются обслуживанием IT-систем, а также информационной безопасностью.

По словам депутата, такой избирательный подход создает "неравные конкурентные условия на рынке" и может привести к непропорциональному развитию различных сегментов IT-отрасли и, как следствие, "общему замедлению развития IT-индустрии в России". По экспертным оценкам, которые привел "Ведомостям" Немкин, доля таких IT-компаний составляет около 6% от общего числа.

По данным издания, Минцифры поддержало законопроект Немкина. Законопроект также получил положительный отзыв и от Минэкономразвития. В отзыве отмечено, что министерство "концептуально не возражает в части реализации предлагаемых законопроектом инициатив". В то же время ведомство считает "целесообразным произвести оценку объема выпадающих доходов федерального бюджета".