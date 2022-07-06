"Новую газету" оштрафовали на 300 тыс. руб. за распространение фейков

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Симоновский районный суд Москвы штрафовал "Новую газету" по административному делу о распространении недостоверной информации.

Суд назначил изданию "административное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей", сообщила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь суда Виктория Героева.

По ее словам, издание было признано виновным в правонарушении по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ, то есть распространении заведомо недостоверной информации под видом достоверной (так называемой фейковой информации).

Она не уточнила, что стало поводом для составления протокола.

28 марта "Новая газета" приостановила свою работу в связи с двумя письменными предупреждениями Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки у НКО-иноагента в материалах издания.