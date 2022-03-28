"Новая газета" объявила о приостановке работы

Фото: Виктория Одиссонова/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - "Новая газета" приняла решение о приостановке работы до окончания специальной операции на территории Украины, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

"Приостанавливаем свою работу", - сказала Прусенкова, отвечая на вопрос, что издание собирается делать в связи с двумя предупреждениями РКН.

В заявлении редакции уточняется, что "Новая" приостанавливает выпуск газеты в сетях и на бумаге "до окончания специальной операции на территории Украины".

"С двумя письменными предупреждениями Роскомнадзора мы не можем продолжать работать", - пояснила пресс-секретарь "Новой газеты".

Прусенкова отметила, что редакция до сих пор не знает, в связи с чем конкретно вынесено как первое, так и второе письменные предупреждения ведомства.

"За что - не знаем. Мы еще даже первого предупреждения на руки не получили. Поэтому про формулировку тоже не знаем. Они опять отправили сообщение о предупреждении в СМИ, а нам ничего не присылали, в руки ничего не давали", - сказала Прусенкова.

Такого развития событий в редакции "Новой" ожидали, призналась пресс-секретарь.

"Мы этого ждали, но до последнего надеялись", - сказала она.

Ранее в понедельник Роскомнадзор сообщил о втором предупреждении в адрес "Новой газеты". Основанием послужило обнаружение Роскомнадзором материала на сайте издания, в котором одна из НКО-иноагентов упоминалась без надлежащей маркировки.

22 марта Роскомнадзор уже направлял письменное предупреждение редакции и учредителю "Новой газеты" за аналогичное нарушение.

Главным редактором "Новой газеты" является Дмитрий Муратов. В прошлом году он получил Нобелевскую премию мира "за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".