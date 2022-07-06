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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

В Совфеде призвали жестко ответить Софии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал жестко и оперативно ответить на действия Болгарии в отношении России.

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"Похоже, без жесткого ответа со стороны Москвы Болгария в чувство не придет! Пора бы", - написал Джабаров в своем телеграм-канале 6 июля.

Так он прокомментировал последние действия Софии - решение о высылке российских дипломатов и блокировку средств на счетах посольства РФ в Болгарии.

Со своей стороны, глава международного комитета СФ Григорий Карасин написал у себя в телеграм-канале, что "похоже, болгарские политики окончательно простились не только с правилами межгосударственных приличий, но и со здравым смыслом".

"Впервые нам пришлось столкнуться с блокировкой счетов посольства России, не говоря уже о залихватской высылке 70 дипломатов. В чем дело, друзья? Перед кем выслуживаетесь? Не пора ли принять освежающий душ?" - отметил он.

Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предположил, что "похоже, нам уже тоже пора принять освежающий душ, а затем и все решения по болгарскому посольству в Москве".

"Чем дольше мы будем думать над ответом Болгарии, которая высылает дипломатов, теперь блокирует счета посольства России в Софии, тем более нагло правительство этой когда-то суверенной страны будет себя вести. Отвечать нужно жестко и быстро", - написал он в своем телеграм-канале.

Владимир Джабаров
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