Москва может принять меры против всего ЕС в ответ на высылку дипломатов РФ из Болгарии

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о возможности принятия Россией ответных мер в отношении Евросоюза в связи с его поддержкой решения болгарских властей о высылке 70 российских дипломатов.

"Политизированное решение Софии по необоснованному сокращению нашего дипперсонала в Болгарии, разумеется, не останется без реакции по двусторонней линии. В Европейской внешнеполитической службе должны понимать, что бездумная поддержка антироссийских акций отдельных стран-членов возлагает на весь Евросоюз ответственность за их последствия, в т.ч. с точки зрения ответных мер с нашей стороны", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ.

В нем отмечается, что "без всяких на то оснований и без малейших попыток дать какое-то обоснование скопом объявить "persona non grata" 70 дипломатов и сотрудников административно-технического и хозяйственного персонала - шаг, выходящий далеко за рамки дипломатической практики". "Если такую "новаторскую меру" в Евросоюзе считают приемлемой, то стоит подумать о принципе взаимности, лежащем в основе дипломатических сношений", - подчеркивает представитель МИД РФ.

О решении Софии объявить "персона нон грата" 70 сотрудников российской дипмиссии стало известно 28 июня. Позднее посольство РФ в Болгарии обратилось с требованием к Софии отозвать это решение, однако и.о. премьер-министра Болгарии Кирил Петков в пятницу заявил, что не изменит решения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что посольство России в Болгарии уже сейчас не в состоянии функционировать нормально, Москва будет отвечать взаимностью на действия Софии.