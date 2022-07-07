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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Суд начал оглашать приговор северокорейским рыбакам, напавшим на российских пограничников

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Оглашение приговора 14 рыбакам из КНДР, обвиняемым в нападении на российских пограничников в 2019 году в Японском море, началось в четверг в Приморском краевом суде во Владивостоке, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Судья 6 июня удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. После отмены в июне ограничений, связанных с коронавирусом, в зал допустили журналистов.

Как сообщалось, процесс в отношении 14 граждан КНДР начался в сентябре 2020 года в Приморском краевом суде, все обвиняемые были взяты под стражу.

17 сентября 2019 года приморские пограничники обнаружили рыболовное судно, следовавшее под флагом КНДР, экипаж которого участвовал в незаконной добыче кальмара. Северокорейские рыбаки вели промысел в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ). Сотрудники погрануправления приняли меры к задержанию судна.

Во время досмотра 17 иностранных рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на высадившихся на судно российских пограничников. Один из нападавших, завладев служебным автоматом, выстрелил из него в россиянина.

Шестерым северокорейским морякам предъявлено обвинение по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего), еще восемь обвиняются по ч. 2 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".

Гособвинение запросило для подсудимых от 9 до 23 лет лишения свободы, защита попросила вынести оправдательный приговор. Подсудимые в последнем слове попросили суд о снисхождении.

Ранее Находкинский городской суд вынес приговор еще трем гражданам КНДР за нападение на российских пограничников, двое приговорены к четырем годам, еще один - к семи годам лишения свободы.

КНДР Приморский край
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