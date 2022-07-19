Защита рыбаков из КНДР, осужденных за нападение на пограничников РФ, обжаловала приговор

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Апелляционные жалобы адвокатов двух граждан КНДР, осужденных по делу о нападении на российских пограничников в Японском море, поданы в Приморский краевой суд, сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Елена Оленева.

"Стороной защиты подано две апелляционные жалобы. В первой адвокат просит об отмене приговора Приморского краевого суда в отношении осужденного, получившего срок наказания в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказала Оленева.

Вторая апелляционная жалоба подана в интересах одного из осужденных, который был освобожден из-под стражи в зале суда в связи с полным отбыванием наказания. Адвокат просит приговор изменить и оправдать его подзащитного. Приморский краевой суд предоставил срок для подачи возражений на апелляционные жалобы.

Как сообщалось, 7 июля Приморский краевой суд вынес приговор в отношении 14 граждан КНДР, обвиненных по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего), ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Двух подсудимых суд приговорил к 8 и 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Десять подсудимых также признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 4 лет до 4 лет и 2 месяцев. Они были освобождены из-под стражи в зале суда в связи с полным отбыванием наказания, с учетом времени нахождения их под стражей во время следствия и судебного разбирательства. Также суд оправдал двух подсудимых, одного - в связи с непричастностью к совершению преступления, второго - в связи с отсутствием состава преступления.

Процесс в отношении 14 граждан КНДР начался в сентябре 2020 года в Приморском краевом суде, все обвиняемые были взяты под стражу. 17 сентября 2019 года приморские пограничники обнаружили рыболовное судно, следовавшее под флагом КНДР, экипаж которого участвовал в незаконной добыче кальмара. Северокорейские рыбаки вели промысел в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ). Сотрудники погрануправления приняли меры к задержанию судна.

Во время досмотра 17 иностранных рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на высадившихся на судно российских пограничников.

Ранее Находкинский городской суд вынес приговор еще трем гражданам КНДР за нападение на российских пограничников, двое приговорены к четырем годам, еще один - к семи годам лишения свободы.