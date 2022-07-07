Группу браконьеров задержали за добычу почти 140 литров черной икры

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин и женщины, подозреваемых в добыче запрещенных к вылову осетровых пород рыб и икры, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенное организованной группой).

По данным следствия, в мае-июле текущего года фигуранты незаконно добыли рыбу осетровых видов на реке Амур в Комсомольском районе Хабаровского края. Разделанную рыбу и почти 140 литров полученной икры браконьеры спрятали в квартире и в гаражном боксе в Комсомольске-на-Амуре. Затем добычу злоумышленники перевозили на поездах и автомобилях в другие регионы.

Преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. Предварительный ущерб, нанесенный природе, превысил 30 млн рублей.