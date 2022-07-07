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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Южнокорейскому бизнесу предложили заняться турпроектами на Курилах

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев пригласил южнокорейских предпринимателей инвестировать в Курильские острова и заняться там туристическими проектами, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

Трутнев находится с двухдневной рабочей поездкой на Сахалине.

В четверг утром представитель южнокорейского инвестора рассказал полпреду о планах строительства гостиницы "Большевик" общей площадью 14,3 тысячи квадратных метров на средней площадке горнолыжного комплекса "Горный воздух". Южнокорейские инвесторы планируют начать строительство в октябре. Трутнев предложил им реализовывать на Курилах и туристические проекты, сообщила пресс-служба.

"Я хочу вас пригласить на Курильские острова. Мы там создали уникальную преференциальную зону. Там налоговые льготы, которых больше нигде на территории Российской Федерации нет. Мы в этом году запускаем там (на Курилах - ИФ) два круизных судна, еще два построим. Острова (Курилы - ИФ) - уникальные. Посмотрите, думаю, что у вас появится интерес к их освоению вместе с нашими инвесторами", - предложил чиновник.

Южнокорейский инвестор - резидент сахалинской туристической территории опережающего развития ТОР "Горный воздух".

На Курилах по поручению президента должны ввести особый налоговый режим для бизнеса (только для новых предприятий). В частности, планировалось освободить организации сроком на 20 лет от уплаты налогов на прибыль, добавленную стоимость, имущество, а также земельного и транспортного налогов. Правовую базу для реализации особого преференциального режима на Курильских островах подготовят к началу 2023 года.

Курилы Юрий Трутнев Южная Корея Большевик Горный воздух Сахалинская область
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