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Путин пообещал ввести на Курилах преференциальный налоговый режим

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На Курильских островах на десять лет будет введен преференциальный налоговый режим, которым смогут воспользоваться как отечественные, так и иностранные инвесторы, заявил на ВЭФ-2021 президент Владимир Путин.

"Беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов: на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. При чем на 10 лет. Подчеркну - речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6% также на 10 лет", - сказал он.

"Кроме того, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны, то есть ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее. В рамках этой зоны также не будет взиматься НДС пока товар не покинет территорию Курил", - добавил президент.

"Сразу оговорюсь - преференциальный режим будет распространяться не на все виды деятельности - исключения составит работа посредников, производство подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов - понятно, потому что это и так высокодоходные виды деятельности, высокодоходный бизнес", - сказал Путин.

"При этом подчеркну - налоговыми, таможенными и административными преимуществами смогут воспользоваться не только отечественные компании, но и иностранные инвесторы, включая, конечно, наших соседей, в том числе японских партнеров - о чем мы с ними и раньше говорили в смысле создания условий для развития экономики этих островов и нашего сотрудничества на этих территориях", - пообещал он.

В середине августа о планах правительства за пять лет "освоить" Курильские острова через введение там преференциального режима - создание российского офшора, говорил вице-премьер, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

VI Восточный экономический форум

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Владимир Путин Курилы Сахалинская область ВЭФ-2021

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