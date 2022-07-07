Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Правительство РФ утвердило меры против сговора маркетплейсов и агрегаторов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ по поручению президента разработало законопроекты, которые позволят выявить антирыночные действия и картельные соглашения среди крупных интернет-платформ – маркетплейсов и агрегаторов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Законопроекты, направленные на пресечение злоупотреблений цифровыми платформами доминирующим положением, входят в "пятый антимонопольный пакет", который был утвержден правительством, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"Ничего не продавая, подобные компании могут влиять на поставщиков, покупателей и определять цены. Цель изменений как раз в том, чтобы такое влияние не приводило к необоснованному подорожанию либо ограничению выбора", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

По его словам, новое антимонопольное законодательство должно вступить в силу с марта 2023 года. "Это даст участникам интернет-индустрии время подготовиться и исправить нарушения, если они есть", - отметил он.

"Пятый антимонопольный пакет" распространяет запрет на злоупотребление доминирующим положением на маркетплейсы и агрегаторы, если они оказывают существенное влияние на смежные рынки и их выручка за последний календарный год превышает 2 млрд рублей, говорится в сообщении ФАС.

Также устанавливается новое условие контроля за сделками экономической концентрации на цифровых рынках: если цена сделки превышает 7 млрд рублей, она должна быть согласована с ФАС.

Кроме того, вносятся изменения в КоАП РФ – теперь применение цифровых алгоритмов в картельных соглашениях будет считаться отягчающим обстоятельством при назначении административной ответственности. Также законопроект предлагает усилить административную ответственность за повторное неисполнение предписания антимонопольного ведомства.

Планируется, что "пятый антимонопольный пакет" в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Михаил Мишустин ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФНС сможет требовать от бизнеса возвращать по цепи налоговые долги контрагентов

Песков не исключил переноса на осень оглашения Послания Путина Федеральному собранию

Песков не исключил переноса на осень оглашения Послания Путина Федеральному собранию

Матвиенко подчеркнула, что РФ может применить ядерное оружие только в ответ

Матвиенко подчеркнула, что РФ может применить ядерное оружие только в ответ

Суд арестовал директора центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук

В Россию в I полугодии пришли только два международных торговых бренда

Суд отклонил иск Юрия Дудя к Минюсту об оспаривании статуса иноагента

Суд отклонил иск Юрия Дудя к Минюсту об оспаривании статуса иноагента

Самый дорогой в мире препарат официально появился в России

Самый дорогой в мире препарат официально появился в России

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });