Правительство РФ утвердило меры против сговора маркетплейсов и агрегаторов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ по поручению президента разработало законопроекты, которые позволят выявить антирыночные действия и картельные соглашения среди крупных интернет-платформ – маркетплейсов и агрегаторов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Законопроекты, направленные на пресечение злоупотреблений цифровыми платформами доминирующим положением, входят в "пятый антимонопольный пакет", который был утвержден правительством, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"Ничего не продавая, подобные компании могут влиять на поставщиков, покупателей и определять цены. Цель изменений как раз в том, чтобы такое влияние не приводило к необоснованному подорожанию либо ограничению выбора", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

По его словам, новое антимонопольное законодательство должно вступить в силу с марта 2023 года. "Это даст участникам интернет-индустрии время подготовиться и исправить нарушения, если они есть", - отметил он.

"Пятый антимонопольный пакет" распространяет запрет на злоупотребление доминирующим положением на маркетплейсы и агрегаторы, если они оказывают существенное влияние на смежные рынки и их выручка за последний календарный год превышает 2 млрд рублей, говорится в сообщении ФАС.

Также устанавливается новое условие контроля за сделками экономической концентрации на цифровых рынках: если цена сделки превышает 7 млрд рублей, она должна быть согласована с ФАС.

Кроме того, вносятся изменения в КоАП РФ – теперь применение цифровых алгоритмов в картельных соглашениях будет считаться отягчающим обстоятельством при назначении административной ответственности. Также законопроект предлагает усилить административную ответственность за повторное неисполнение предписания антимонопольного ведомства.

Планируется, что "пятый антимонопольный пакет" в ближайшее время будет внесен в Госдуму.