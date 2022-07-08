В Думу внесен проект об антимонопольном регулировании сделок среди агрегаторов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который наделяет Федеральную антимонопольную службу (ФАС) полномочиями по определению доминирующего положения среди агрегаторов онлайн-торговли и вводит такое понятие, как "сетевой эффект".

Документ (№160280-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Статья о доминирующем положении дополняется новой частью, по которой ФАС наделяется полномочиями при анализе конкуренции на товарном рынке, где сделки заключаются на платформах через интернет, устанавливать наличие "сетевых эффектов" и давать оценку возможности компании оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара.

Также вводится новое определение: "сетевой эффект" на товарном рынке. Это – влияние компании через интернет на совершение сделок между продавцами и покупателями определенных товаров на товарном рынке за счет увеличения числа таких продавцов и покупателей.

Критерии доминирующего положения для агрегаторов онлайн-торговли, использующих "сетевой эффект", предлагается установить следующие: размер выручки за предыдущий год превышает 2 млрд рублей, доля сделок у конкретного онлайн-агрегатора от совокупной стоимости сделок на определенном товарном рынке составляет более 35%, агрегатор имеет возможность устранять с товарного рынка других хозяйствующих субъектов или затруднять их доступ на этот товарный рынок.

Поправки также вводят новое условие контроля ФАС сделок экономической концентрации – если цена сделки превышает 7 млрд руб.

Вводится новая статья, по которой ФАС – при рассмотрении ходатайств о даче согласия на совершение сделки – вправе назначить экспертизу и привлекать экспертов для ее проведения. При этом при назначении экспертизы и привлечении эксперта к рассмотрению ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, срок рассмотрения ходатайства приостанавливается на срок проведения экспертизы.

Уточняется процедура принятие ФАС решения по результатам рассмотрения ходатайства. В случае, если сделка оказывает влияние на товарные рынки зарубежных стран, с согласия правительства РФ антимонопольный орган вправе принять решение о продлении срока рассмотрения на определяемый правительством же срок.

При подаче ходатайства не нужно будет нотариально заверять копии учредительных документов, а также – в отдельных случаях – предоставлять перечень лицензий.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2023 г.