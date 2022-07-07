Суд 11 июля рассмотрит ходатайство КТК о приостановке решения по запрету перевалки нефти

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд 11 июля рассмотрит ходатайство "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) о приостановке решения о запрете деятельности по перевалке нефти, заявили журналистам в пресс-службе КТК.

Как сообщалось, КТК по решению от 6 июля Приморского районного суда Новороссийска приостановит деятельность морского терминала на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Консорциум направил в суд ходатайство с просьбой приостановить исполнение решения до момента вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения жалобы на постановление.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность магистрали - 67 млн тонн нефти в год.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.