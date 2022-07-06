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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

КТК попросила приостановить решение о прекращении работы своего терминала

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум-Р" (КТК-Р) направил в Приморский районный суд Новороссийска ходатайство с просьбой приостановить исполнение решения суда об административной приостановке деятельности морского терминала КТК на 30 дней, сообщает компания.

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КТК просит приостановить исполнение решения суда до момента вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения жалобы на постановление.

КТК отмечает, что законом не допускается применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса: "АО "КТК-Р" является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение, поскольку технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно остановить производственную деятельность".

Приморский суд 6 июля приостановил работу терминала к для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. О решении суда сообщила пресс-служба консорциума, но она не стала называть даты приостановки.

Ространснадзор в мае выявил у КТК несколько документарных нарушений по Плану ликвидации аварийных разливов нефти и попросил суд приостановить работу компании на 90 дней для устранения этих нарушений.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность магистрали - 67 млн тонн нефти в год.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК Новороссийск Приморский суд КТК-Р Казахстан
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