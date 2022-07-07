Участница Pussy Riot Люся Штейн оштрафована на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы назначил административный штраф в 50 тысяч рублей участнице Pussy Riot Людмиле (Люсе) Штейн за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде.

По данным суда, Штейн признана виновной в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

Там отмечается, что речь идет о публикации 27 марта на личной странице Штейн в твиттере.

16 мая МВД России объявило участницу панк-рок-группы в розыск.

В настоящий момент она находится не в России.