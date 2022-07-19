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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Уволенная профессор вуза в Белгороде оштрафована за дискредитацию армии РФ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд в Белгороде признал публичные высказывания бывшей сотрудницы Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") дискредитирующими Вооруженные силы РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд решил, что в действиях Татьяны Новиковой не имеется признаков уголовного деяния. Ее признали виновной по статье 20.3.3 КоАП - публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", - пояснили в пресс-службе.

Суд назначил обвиняемой штраф в размере 30 тыс. рублей.

По словам собеседника агентства, речь идет о комментариях, которые Новикова оставляла в соцсети "ВКонтакте".

Ранее местные СМИ сообщали, что профессора БелГУ Новикову в начале июня уволили из университета за высказывания в интернете.

Ректор НИУ "БелГУ" Олег Полухин подтвердил журналистам увольнение преподавателя из-за комментариев.

"У нас есть морально-этический кодекс преподавателя. Мы его приняли лет восемь назад. В нем прописано, что коллектив может выразить недоверие своему коллеге в связи с нарушением им морально-этических норм. И если за их нарушение предусмотрена ответственность Кодексом законов о труде, то я как ректор на это реагирую изданием приказа или наложением взыскания на этого человека, или, если нарушение серьезное, об увольнении этого человека", - пояснил ректор.

Белгород
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