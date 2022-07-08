РЖД остались участниками Международного союза железных дорог

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" осталось полноправным участником Международного союза железных дорог (МСЖД, Париж).

По сообщению компании, 100-я сессия Генассамблеи МСЖД состоялась на минувшей неделе. В поддержку дальнейшего участия РЖД в работе всех органов МСЖД выступили делегации Китая, Ирана, Монголии и железных дорог иных государств, назвав неправомочным предложение руководства МСЖД приостановить членство РЖД в организации.

По словам первого заместителя главы РЖД Сергея Павлова, у компании есть все основания продолжать добиваться от руководства МСЖД сохранения мандата в полном объеме.

"Политизация уважаемой профессиональной организации недопустима. Наша позиция и действия в организации всегда соответствовали букве и духу устава МСЖД", - заявил Павлов, которого цитирует пресс-служба.

МСЖД – одна из международных неправительственных организаций, созданная в 1922 году на основании французского права и имеющая штаб-квартиру в Париже.

Российские железные дороги (ранее – железные дороги СССР) входили в число основателей организации, однако в связи со Второй мировой войной и последующим разделением Европы на два блока участие железных дорог СССР в МСЖД было прекращено.

В ходе 68 сессии Генассамблеи МСЖД (12 июня 2006 г., Монреаль, Канада) всеми членами МСЖД единогласно было одобрено вступление ОАО "РЖД" в организацию в качестве активного (полноправного) члена.

РЖД входят в три ключевых руководящих органа МСЖД: исполнительный совет, Азиатско-Тихоокеанскую и Европейскую региональные ассамблеи. С 2013 по 2016 год должность председателя МСЖД занимал глава РЖД.