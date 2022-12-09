РЖД на год откажутся от пассажирских маршрутов в ЕС в пользу внутрироссийских

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Обновленный график движения пассажирских поездов ОАО "РЖД" на 2022-2023 год, вступающий в силу с 11 декабря, направлен на развитие внутренних маршрутов по России и предполагает отказ от зарубежных направлений, не используемых с начала пандемии COVID-19.

Новый график будет действовать год. В нем предусмотрено курсирование 598 пар пассажирских поездов, что на 12 пар меньше, чем в действующем графике. Компания совместно с перевозчиками (АО "ФПК", АО ТК "ГСЭ" и другими) увеличивает составность пассажирских поездов.

"Новый график направлен на развитие маршрутов внутри страны и отказ от сохранения "ниток" графика для международных направлений (в том числе в Европу), которые не используются с 2020 года. Так, например, отменены пассажирские поезда сообщением Москва - Ницца, Москва - Париж, Москва - Берлин, Ростов - Баку, Брест - Екатеринбург, Томск - Караганда и др.", - говорится в пресс-релизе РЖД.

Количество поездов категорий "скорый", "скоростной" и "высокоскоростной" на будущий год составит 394 пары (65,8% от общего числа пассажирских поездов).

Новые поезда будут назначены между Нижним Новгородом и Иваново, Санкт-Петербургом и Старым Осколом, Москвой, Выборгом и Валуйками. Также с вводом нового графика начнет курсировать новый скорый поезд № 55/56 Москва - Екатеринбург, который будет преодолевать расстояние между столицей и Уралом за сутки.

Маршрутная сеть пригородных поездов на 2023 год согласована с регионами, сообщили также в РЖД. Общие размеры движения пригородных поездов на сети будут увеличены на 2,7% до 4342 пар поездов (+116 пар) по сравнению с действующим графиком. Из них 581 пара будут сформированы составами "Ласточка" (в 2021-2022 годах - 478 пар), в том числе 262 пары на Московской железной дороге (было 260), 164 пары - на Октябрьской железной дороге (было 124), 43 пары - на Свердловской железной дороге (было 22), 55,5 пар на Калининградской железной дороге (было 36), 38 пар - на Северо-Кавказской железной дороге (было 24,5), 16,5 пар - на Куйбышевской железной дороге (было 6,5) и 2 пары на Южно-Уральской железной дороге (было 2).

Отдельно утвержден план организации туристических перевозок на 2023 год. Он включает в себя круглогодичные маршруты, туры выходного дня и большие круизные программы. Круглогодичные туристические поезда уже учтены в графике движения поездов, сезонные и круизные поезда будут назначаться в течение года.